В Петербурге уменьшается количество пациентов с COVID-19

За сутки в больницы с пневмониями и коронавирусом поступило 273 человека.

В Петербурге снижается число заболевших коронавирусом. На данный момент на дому лечатся около 39 тыс. человек, в стационарах — 4841. Еще день назад 5 172 инфекционных коек было занято. Об этом сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на данные комитета по здравоохранению города.

За сутки в больницы поступило 273 человека, в реанимации находится 496, на ИВЛ — 216. Развернуто 6 777 коек в 21 стационаре. К конце лета три федеральных стационара планируют вернуть к штатной работе.

Коэффициент распространения коронавирус составляет 0,96 при нормативе не более единицы.

Фото: Piter.TV