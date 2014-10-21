Власти Петербурга попросили граждан вакцинироваться до начала сезона ОРВИ

Для создания коллективного иммунитета нужно вакцинировать 2,6 млн человек.

Петербург начинает спускаться с очень высокого плато по коронавирусу. Об этом сказал губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании с председателем правительства РФ Татьяной Голиковой.

Власти надеются сформировать коллективный иммунитет до начала осеннего сезона ОРВИ. Сейчас в городе работают 159 пунктов вакцинации, а также 43 мобильных пункта. По данным на 13 августа вакцинацию первично прошли почти 1,4 млн человек, полностью цикл завершили 1,2 млн человек.

Улучшается ситуация с количеством госпитализаций. На этой неделе их было на 12,7% меньше, чем на предыдущей. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,95. В связи с этим до конца лета к плановой работе вернут еще три федеральных стационара.

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 1810 новых случаев.

Фото: Piter.TV