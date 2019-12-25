Прекращено уголовное преследование петербуржца, сбежавшего из карантина в марте

В минувшем марте мужчина проигнорировал карантин по приезде из Швейцарии.

Следователи Петербурга прекратили уголовное дело в отношении 32-летнего горожанина Георгия Образцова. Мужчина стал фигурантом дела об угрозе массового заражения коронавирусом, под статью петербуржец попал в марте. Обо всем сообщает "Фонтанка" со ссылкой на адвоката мужчины Нодара Боколишвили.

По словам защитника, в действиях Образцова не нашли состава преступления, а за время расследования с ним провели лишь допрос в качестве обвиняемого. Дело петербуржца началось с момента его возвращения из Швейцарии в марте 2020 года. Мужчина проигнорировал необходимый двухнедельный карантин, ссылаясь на то, что не получал информации и требований насчет него, и сходил в МФЦ. Там Образцова задержали в присутствии СМИ и принудительно отправили в ковидный обсерватор "Заря". Уже вечером следующего дня Образцов сбежал из "Зари", но его быстро вернули обратно. Мужчина пробовал оспорить его переезд в обсерватор, однако суд не встал на его сторону.

Фото: комитет по здравоохранению Петербурга / "ВКонтакте"