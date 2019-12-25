Граждане, недавно вернувшиеся из зарубежных поездок, заявили, что ничего не знали о необходимости обязательного соблюдения карантина.

В пятницу, 27 марта, стало известно о том, что в МФЦ на Красного Текстильщика поймали нарушителя карантина. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Как оказалось, из МФЦ принудительно госпитализировали сразу двух петербуржцев, которые недавно вернулись из заграничной поездки. У них зафиксировано повышение температуры тела. Отмечается, что горожане заявили, что ничего не знали о необходимости обязательного соблюдения карантина.

Напомним, что петербургская полиция создала дежурные группы для выявления граждан, которые нарушают обязательный карантин для недопущения распространения коронавируса.

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