В пятницу, 27 марта, стало известно о том, что в МФЦ на Красного Текстильщика поймали нарушителя карантина. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Как оказалось, из МФЦ принудительно госпитализировали сразу двух петербуржцев, которые недавно вернулись из заграничной поездки. У них зафиксировано повышение температуры тела. Отмечается, что горожане заявили, что ничего не знали о необходимости обязательного соблюдения карантина.
Напомним, что петербургская полиция создала дежурные группы для выявления граждан, которые нарушают обязательный карантин для недопущения распространения коронавируса.
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Фото:pixabay
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