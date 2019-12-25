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Находящийся на карантине мужчина сбежал из пансионата
Сегодня, 16:24
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smirenny

Находящийся на карантине мужчина сбежал из пансионата

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Мужчина вылез через окно.

Источник в правоохранительных органах рассказал Piter.tv, что из пансионата в Репино сбежал находившийся на карантине мужчина. 

Петербуржец прилетел из Швейцарии и решил, что не обязан соблюдать режим самоизоляции. Тогда по постановлению Роспотребнадзора его направили в пансионат в Репино на принудительный карантин. Но мужчина решил не сдаваться и вечером следующего дня, 27 марта, вылез из окна, перелез через забор и скрылся в неизвестном направлении.

Ранее мы сообщали, что в Планетарии 1 начали шить медицинские маски.

Фото: pixabay

Теги: карантин, коронавирус, петербург, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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