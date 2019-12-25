Находящийся на карантине мужчина сбежал из пансионата

Мужчина вылез через окно.

Источник в правоохранительных органах рассказал Piter.tv, что из пансионата в Репино сбежал находившийся на карантине мужчина.

Петербуржец прилетел из Швейцарии и решил, что не обязан соблюдать режим самоизоляции. Тогда по постановлению Роспотребнадзора его направили в пансионат в Репино на принудительный карантин. Но мужчина решил не сдаваться и вечером следующего дня, 27 марта, вылез из окна, перелез через забор и скрылся в неизвестном направлении.

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Фото: pixabay