В Планетарии 1 начали шить медицинские маски

При покупке билета можно получить сразу 10 штук.

Планетарий 1 в Петербурге в связи с недостаточным количеством медицинских масок в аптеках решил запустить собственное производство.

На базе лаборатории планетария началось изготовление защитных масок из 3-х слоев нетканых материалов с высокими фильтрующими свойствами.

Известно, что маски будут распространяться при покупке билета в Планетарий 1 (который действует в течение всего 2020 года). К одному билету прилагается 10 масок. Оформить доставку можно на дом.

Ранее мы сообщили, что больнице Святого Георгия подарили 5 тысяч медицинских масок.

Фото: Pixabay