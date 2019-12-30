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В Планетарии 1 начали шить медицинские маски
Сегодня, 16:45
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ruzannar

В Планетарии 1 начали шить медицинские маски

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При покупке билета можно получить сразу 10 штук.

Планетарий 1 в Петербурге в связи с недостаточным количеством медицинских масок в аптеках решил запустить собственное производство.

На базе лаборатории планетария началось изготовление защитных масок из 3-х слоев нетканых материалов с высокими фильтрующими свойствами.

Известно, что маски будут распространяться при покупке билета в Планетарий 1 (который действует в течение всего 2020 года). К одному билету прилагается 10 масок. Оформить доставку можно на дом.

Ранее мы сообщили, что больнице Святого Георгия подарили 5 тысяч медицинских масок.

Фото: Pixabay

Теги: защита, медицинскиемаски, планетарий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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