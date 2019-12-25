В первую очередь их получат медицинские работники.

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что в больнице Святого Георгия подарили 5 тысяч медицинских масок. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Главный врач стационара Василия Стрижелецкого отметил, что в настоящее время медперсонал очень нуждается в медицинских масках. Однако поставщики не могут обеспечить соответствующий объем.

"Сейчас они (маски) актуальнее даже самого высокотехнологического медицинского оборудования", —отметил врач.

По словам Василия Стрижелецкого, за день работники расходуют около 80 штук медицинских масок. В настоящее время, в больнице организовали цех, в котором шьют многоразовые маски.

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