В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что в Петербурге волонтеры будут поставлять продукты пенсионерам на самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Помогать петербургским пенсионерам будут добровольцы Всероссийского движения "Волонтёры-медики" при участии ОНФ. Отмечается, что молодые люди не только привезут пожилым людям лекарства и продукты, но и помогут в уборке дома.
Все волонтеры пройдут обязательное дистанционное и очное обучение. Кроме того, они должны будут подтвердить информацию о том, что у них нет хронических заболеваний.
Ранее мы сообщали о том, что волонтеры закрасят рекламу наркотиков на улицах Петербурга.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )