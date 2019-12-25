Пожилые люди уязвимы для коронавируса.

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что в Петербурге волонтеры будут поставлять продукты пенсионерам на самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Помогать петербургским пенсионерам будут добровольцы Всероссийского движения "Волонтёры-медики" при участии ОНФ. Отмечается, что молодые люди не только привезут пожилым людям лекарства и продукты, но и помогут в уборке дома.

Все волонтеры пройдут обязательное дистанционное и очное обучение. Кроме того, они должны будут подтвердить информацию о том, что у них нет хронических заболеваний.

Ранее мы сообщали о том, что волонтеры закрасят рекламу наркотиков на улицах Петербурга.

Фото:pixabay