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В Петербурге волонтеры будут поставлять продукты пенсионерам на самоизоляции
Сегодня, 10:51
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге волонтеры будут поставлять продукты пенсионерам на самоизоляции

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Пожилые люди уязвимы для коронавируса.

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что в Петербурге волонтеры будут поставлять продукты пенсионерам на самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Помогать петербургским пенсионерам будут добровольцы Всероссийского движения "Волонтёры-медики" при участии ОНФ. Отмечается, что молодые люди не только привезут пожилым людям лекарства и продукты, но и помогут в уборке дома. 

Все волонтеры пройдут обязательное дистанционное и очное обучение. Кроме того, они должны будут подтвердить информацию о том, что у них нет хронических заболеваний. 

Ранее мы сообщали о том, что волонтеры закрасят рекламу наркотиков на улицах Петербурга.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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