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Волонтеры закрасят рекламу наркотиков на улицах Петербурга
Сегодня, 10:22
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himif

Волонтеры закрасят рекламу наркотиков на улицах Петербурга

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Вместо номеров по продаже запретных веществ на стенах и асфальте появятся синие птицы.

В пятницу, 20 марта, по всем 18 районам Петербурга пройдут волонтерские рейды профилактической акции "Синяя птица", призванной закрашивать незаконную рекламу наркотиков на улицах. Об этом сообщается в группе движения Центр "Контакт".

Организаторы в течение нескольких недель собирали адреса, по которым петербуржцы заметили рекламу психоактивных веществ, а в пятницу волонтеры вооружатся баллончиками краски и трафаретом птицы – так номера телефонов по продаже "смерти"  на асфальте и стенах зданий сменятся на силуэт синей пернатой.

Ранее волонтеры раздали петербуржцам средства личной гигиены и памятки.

Фото: Центр "Контакт" / "ВКонтакте"

Теги: реклама наркотиков, синяя птица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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