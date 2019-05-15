Волонтеры закрасят рекламу наркотиков на улицах Петербурга

Вместо номеров по продаже запретных веществ на стенах и асфальте появятся синие птицы.

В пятницу, 20 марта, по всем 18 районам Петербурга пройдут волонтерские рейды профилактической акции "Синяя птица", призванной закрашивать незаконную рекламу наркотиков на улицах. Об этом сообщается в группе движения Центр "Контакт".

Организаторы в течение нескольких недель собирали адреса, по которым петербуржцы заметили рекламу психоактивных веществ, а в пятницу волонтеры вооружатся баллончиками краски и трафаретом птицы – так номера телефонов по продаже "смерти" на асфальте и стенах зданий сменятся на силуэт синей пернатой.

Ранее волонтеры раздали петербуржцам средства личной гигиены и памятки.

Фото: Центр "Контакт" / "ВКонтакте"