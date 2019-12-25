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Волонтеры движения "Синяя птица" за два года закрасили свыше 2 тыс. незаконных объявлений
Сегодня, 9:57
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Волонтеры движения "Синяя птица" за два года закрасили свыше 2 тыс. незаконных объявлений

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В пятницу состоялась последняя в этом году акция, когда активисты закрашивали граффити с рекламой наркотиков.

За два года волонтеры движения "Синяя птица - безопасная территория" закрасили более 2 тыс. объявлений, в которых предлагались наркотики. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на на пресс-службу центра "КОНТАКТ".

В пятницу состоялась последняя в этом году акция по ликвидации рекламы запрещенных веществ. В ней приняли участие волонтеры, студенты вузов и представители органов власти. Вместо запрещенных надписей на точках, где располагались объявления, появились новые изображения - синие птицы, которые символизируют стремление к счастливому будущему.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Кировском районе провели рейд по выявлению надписей, пропагандирующих наркотики.

Фото:  Piter.tv

Теги: безопасная территория, реклама наркотиков, синяя птица, центр контакт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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