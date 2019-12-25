Социальный патруль Петербурга передал Ленобласти опыт уличной работы с подростками

Специалисты по социальной работе с молодежью провели 7 рейдов в Кудрово, Мурино и Всеволожске.

В понедельник, 6 сентября, Отдел публичных коммуникаций Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "Контакт" сообщил Piter.tv, что социальный патруль Петербурга передал опыт уличной работы с подростками коллегам из Ленобласти. Совместно со специалистами из Молодежного центра "Альфа" уже проведены семь рейдов.

Сотрудники центров осмотрели потенциально опасные места концентрации несовершеннолетних: удаленные территории парков, дворы, заброшенные и ветхие строения, железнодорожные переезды и станции метро, пляжи и водоемы. Все небезопасные места для молодежи специалистами отмечают на Социальной карте. Подробная информация в виде отчетов и писем направляется в администрации районов и начальнику управления по контролю за оборотом наркотиков МВД регионов. Помимо этого, участники рейдов общаются с подростками, нарушающими закон или гуляющими по опасным территориям.

Специалисты стараются разговаривать с молодежью во время рейдов, говорить с ними по душам, рассказывать о смертельных последствиях на первый взгляд безобидных прогулок и их любопытства.

Ранее мы писали, что в "Ночлежке" рассказали о развитии проектов в Петербурге и Ленобласти.

Фото: предоставлено Отделом публичных коммуникаций Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "Контакт"