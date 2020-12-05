В Кировском районе провели рейд по выявлению надписей, пропагандирующих наркотики

Выяснилось, что многие горожане не знают, что граффити на фасадах зданий являются ссылками на каналы по продаже запрещенных веществ.

В субботу, 16 октября, в муниципальном образовании "Нарвский округ" провели антинаркотический рейд. В ходе мероприятия участники движения "За мир без наркотиков" искали надписи на фасадах зданий, которые являются ссылками на ресурсы по продаже запрещенных препаратов.

За 2 часа активисты осмотрели около 80 домов. Волонтеры рассказали местным жителям, что означают граффити на стенах и как с ними бороться.

Проект по ликвидации рекламных надписей наркотиков появился еще в 2019 году. За это время добровольцы и службы города удалили с фасадов зданий около 1100 "объявлений". Подобные рейды планируют проводить регулярно во всех районах Петербурга.

Ранее на Piter.tv сообщили, что подросток отравился психотропным веществом на Бухарестской улице.

Фото: пресс-служба ОД "За мир без наркотиков"