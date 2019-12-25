Подросток отравился психотропным веществом на Бухарестской улице

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В среду, 13 октября, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации подростка 2003 года рождения с острым пероральным отравлением. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Молодого человека увезли в больницу в тяжелом состоянии от дома №18 на Бухарестской улице. Известно, что он отравился неизвестным психотропным веществом.

Подросток проживает на Софийской улице в полной семье, нигде не работает, состоит на учете в ПДН. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить полиции.

Ранее в Петербурге госпитализировали парня, который отравился мухоморами.

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