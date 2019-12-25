В Петербурге госпитализировали парня, который отравился мухоморами

В удовлетворительном состоянии пострадавшего поместили в отделение токсикологии.

В ночь на 5 октября в Петербурге госпитализировали 23-летнего парня с острым пероральным отравлением. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Пострадавшего увезли из квартиры дома на улице Марата в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Как оказалось, он отравился мухоморами.

В удовлетворительном состоянии пострадавшего поместили в отделение токсикологии. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Петербурге 15-летний школьник отравился "солью".

Фото: pexels.com