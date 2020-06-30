В Петербурге 15-летний школьник отравился "солью"

В больницу поступил 15-летний петербуржец с острым пероральным отравлением неизвестным веществом. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
Несовершеннолетнего А. в тяжелом состоянии привезли из квартиры дома по проспекту Тореза. Со слов друга, 3 октября вечером А. у малознакомого приобрел пакетик с каким-то веществом, после чего в разговоре упоминал наркотик "соль".
А. состоит на учете в ПДН.
Недавно школьник из Шушар попал в реанимацию из-за отравления неизвестным веществом.
Фото: Piter.tv
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