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В Петербурге 15-летний школьник отравился "солью"
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В Петербурге 15-летний школьник отравился "солью"

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Несовершеннолетнего А. в тяжелом состоянии привезли из квартиры дома по проспекту Тореза.

В больницу поступил 15-летний петербуржец с острым пероральным отравлением неизвестным веществом. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Несовершеннолетнего А. в тяжелом состоянии привезли из квартиры дома по проспекту Тореза. Со слов друга, 3 октября вечером А. у малознакомого приобрел пакетик с каким-то веществом, после чего в разговоре упоминал наркотик "соль".

А. состоит на учете в ПДН.

Недавно школьник из Шушар попал в реанимацию из-за отравления неизвестным веществом.

Фото: Piter.tv

Теги: наркотики, отравление
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

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