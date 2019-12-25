Школьник из Шушар попал в реанимацию из-за отравления неизвестным веществом

Скорая забрала его из школы с острым отравлением неизвестным веществом депримирующего действия.

В детскую городскую больницу с отравлением попал 10-летний житель поселка Шушары. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Школьник поступил в больницу в тяжелом состоянии, его поместили в отделение реанимации.

По предварительной информации, скорая забрала его из школы с острым отравлением неизвестным веществом депримирующего действия. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге подросток из детдома отравился алкоголем.

Фото: Piter.tv