  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Школьник из Шушар попал в реанимацию из-за отравления неизвестным веществом
Сегодня, 8:34
121
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Школьник из Шушар попал в реанимацию из-за отравления неизвестным веществом

0 0

Скорая забрала его из школы с острым отравлением неизвестным веществом депримирующего действия.

В детскую городскую больницу с отравлением попал 10-летний житель поселка Шушары. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Школьник поступил в больницу в тяжелом состоянии, его поместили в отделение реанимации.

По предварительной информации, скорая забрала его из школы с острым отравлением неизвестным веществом депримирующего действия. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге подросток из детдома отравился алкоголем.

Фото: Piter.tv

Теги: отравление, школьник, шушары
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии