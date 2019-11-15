"Синяя птица" Петербурга расширяет зону влияния

Рейды пройдут не только в 18 районах города, но и в Мурино, и в Кудрово.

В четверг, 29 июля, волонтеры акции "Синяя птица – безопасная территория" расширяют зону деятельности и теперь будут бороться с незаконной рекламой наркотических средств в Ленинградской области, сообщили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Рейды проведут в 18 районах Петербурга, а также в Мурино и Кудрово. По словам начальника отдела развития волонтёрского движения Центра "КОНТАКТ" Константина Пискуна, в некоторых местах граница между субъектом и городом становится весьма условной, но на пути подростков может встретиться не меньше вредоносных объявлений, чем в Петербурге.

Присоединиться к акции может любой желающий, зарегистрировавшись по ссылке.

Ранее мы писали, что в платной зоне парковки на Кирочной улице обосновалось летнее кафе.

Фото: Центр "КОНТАКТ" / Вконтакте