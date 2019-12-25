В платной зоне парковки на Кирочной улице обосновалось летнее кафе

По словам администратора ресторана, у заведения есть разрешение на установку мебели на тротуаре.

Заведение "Рестобар" открыло летнее кафе в зоне платной парковки у дома №8 по Кирочной улице. Об этом сообщает "Фонтанка".

На месте расположены два столика. По словам администратора ресторана, у заведения есть разрешение на установку мебели на тротуаре. Однако в центре управления парковками так не считают. По мнению сотрудников, зона рассчитана на три автомобиля, но не на летнее кафе. В настоящее время сотрудники готовят официальное обращение в комитет имущественных отношений и комитет по контролю за имуществом Петербурга.

Ранее власти города спроектировали платные парковки для 71 улицы Центрального района. Работы по проектированию платной зоны продолжаются на 153 улицах Адмиралтейского района и еще 112 улицах Центрального района. Реализовать данные проекты планируется в 2022 году.

Фото: Piter.tv