В Петербурге для 71 улицы спроектировали платные парковки

Парковки появятся уже в 2021 году, стоимость создания этого этапа составит 116 миллионов рублей.

Подрядчик завершил проектирование зоны платной парковки на 71 улице Центрального района Петербурга. Парковки там появятся уже в 2021 году, стоимость создания этого этапа составит 116 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Работы по проектированию платной зоны на 153 улицах Адмиралтейского района и еще 112 улицах Центрального района продолжаются. Реализовать данные проекты планируется в 2022 году.

По словам комитета, зона платной парковки расширяется для наведения порядка на улицах, для создания приоритетного движения общественного транспорта.

Ориентировочная стоимость создания зоны платной парковки в четырёх центральных районах города составляет более 1,3 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что более 10 тысяч мест в Петроградском районе войдут в зону платной парковки.

Фото: Piter.tv