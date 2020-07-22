Более 10 тысяч мест в Петроградском районе войдут в зону платной парковки

К 2024 году платная парковка будет не только в центральных районах.

Правительство Петербурга выделит дополнительные средства на расширение зоны платной парковки в Петроградском районе. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Александр Беглов отметил, что улице в районе узкие, при этом одни из самых перегруженных. По его словам, иногда "скорой помощи" и МЧС-никам тяжело проехать.

До конца июля этого года будет объявлен конкурс на проектирование, а проект планируют реализовать в начале 2023-го года. В Петроградском районе 13 тыс. парковочных мест сделают платными.

На данный момент зона платной парковки действует на 28 улицах Центрального района. В этом году добавят еще 71 улицу. До 2023 года зона платной парковки должна охватить весь исторический центр города. А в 2024 году также участки Выборгского и Калининского районов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что платить за парковку в центре Петербурга теперь можно в приложении СберБанка.

Фото: Piter.TV