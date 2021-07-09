Оплатить парковку в центре Петербурга теперь можно в приложении СберБанка

Зона платной парковки будет расширяться. Парковку сделают платной в Центральном, Адмиралтейском, а затем и в Василеостровском районах.

Оплатить парковку в центре Санкт-Петербурга теперь можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. С 1 июля у пользователей появилась возможность оплаты паркинга в несколько кликов в разделе "Транспорт". Для платежа необходимо ввести номер автомобиля, мобильный телефон, зону и время парковки.

Наша задача, когда мы создавали проект совместно с городом – открыть наши каналы для удобства пользователей, жителей и гостей города, чтобы оплата парковочного пространства стала еще удобнее и безопаснее. Сергей Фатеев, директор Управления "Безналичные решения" Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

По данным Комитета по транспорту, зона платной парковки помогает разгрузить центральные улицы города.

Зона платной парковки будет расширяться. В этом году появится еще на 71 улице в Центральном районе, туда попадут Советская улица и Суворовский проспект. В дальнейшем весь Центральный и Адмиралтейский район полностью станут зоной платной парковки, затем к ним добавится Василеостровский район. Соответственно, удобство оплаты – одна из ключевых задач. Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя Комитета по транспорту

Оплатить парковку можно не только в приложении СберБанка, но и с помощью банкоматов. При оплате услуги взимается комиссия от 1 до 3 процентов в зависимости от способа оплаты.

Фото и видео: Piter.TV