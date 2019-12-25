Волонтеры раздали петербуржцам средства личной гигиены и памятки

Активисты "Молодой гвардии" в МО "Петровский" в Петербурге провели акцию "Осторожно, коронавирус!". Акция была проведена с целью информирования людей о мерах профилактики болезни в мегаполисе. Об этом сообщила пресс-служба организации.
В среду, 18 марта, волонтеры раздали петербуржцам более двухсот наборов, в которые входили средства индивидуальной защиты и памятка по противодействию вирусу. В памятке написано о необходимости чаще мыть руки, использовать антибактериальные средства и не посещать массовые мероприятия.
На неделе подобная акция будет проведена ещё несколько раз.
Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары.
Фото: пресс-служба "Молодой Гвардии"
Обсуждение ( 0 )