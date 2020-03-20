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Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары

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ФТС и Россельхознадзор проследят за оборотным движением импорта продовольственных товаров.

Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары. Об этом сообщили "РИА Новости". ФТС и Россельхознадзору дала такое поручение вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Ведомства направили соответствующие постановления своим подразделениям. Им приказано недопустить препятствий свободному оборотному движению импорта продовольствия.

Федеральная налоговая служба в оперативном режиме ведет мониторинг цен на продукты. Специалисты делают это при помощи данных, полученных от онлайн-касс. Информация формируется нейросетью на основе наименований в чеках покупателей.

Мантуров заявил, что магазины несут огромные издержки из-за ажиотажа на продукты.

Теги: повышенный спрос, регионы, торговые сети
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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