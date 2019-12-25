Он опроверг миф о том, что торговые сети наживаютя на ситуации с коронавирусом.

Мантуров заявил, что магазины несут огромные издержки из-за ажиотажа на продукты. Об этом пишет ТАСС.

Глава Минпромторга России опроверг миф о том, что торговые сети наживаются на ситуации с коронавирусом. Сети, по его словам, несут дополнительные издержки. Они Увеличивают количество персонала, организуют ускоренные поставки.

При этом они уделяют внимание и защите от инфекции - обеспечивают санитарную безопасность и обеспечивают дезинфекцию магазинов и складов.

Денис Мантуров добавил, что государство идет навстречу торговым сетям и оказывает помощь в условиях распространения COVID-19.

Ранее случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России.