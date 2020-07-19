В Петербурге полиция пресекла деятельность "теневых" банкиров

Злоумышленники заработали минимум 17,4 млн рублей.

Оперативники экономической полиции задержали четверых участников организованной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью через подконтрольные фирмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Организатором оказался 46-летний житель Вологодской области. 37-летняя петербурженка занималась ведением бухгалтерии, 34-летняя жительница Ленобласти взаимодействовала с налоговой инспекцией, а 31-летний мужчина снимал деньги с банковских карт. Последний ранее уже был судим.

Злоумышленники заключали с подконтрольными фирмами фиктивные контракты на различные виды предпринимательской деятельности. Клиентами "теневых" банкиров становились как юридические, так и физические лица. К ним обращались люди, которые были заинтересованы в обналичивании и сокрытии денег от налогового и финансового контролей. В качестве вознаграждения злоумышленники забирали себе 7,5% от общей суммы. В общей сложности их доход составил не менее 17,4 млн рублей.

В рамках возбужденного уголовного дела оперативники провели обыски. В офисе на улице Егорова были изъяты 8 млн рублей, техника, банковские карты и другие предметы. Организаторы и бухгалтера задержали, а двоим участникам избрали подписку о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что теневому банкиру из Петербурга не стали назначать уголовное наказание. Он заплатит 90 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО