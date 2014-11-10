В ходе разбирательства сотрудники полиции выявили около 100 фирм, пользовавшихся их услугами.

В Иркутске пресекли деятельность группы теневых банкиров, нелегально обогатившихся на 35 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по региону.

По данным следствия, с 2019 года житель областного центра и двое его знакомых предоставляли услуги по обналичиванию денег, не имея на то соответствующей лицензии. Они оформили статус ИП и проводили транзакции через свои счета, а также использовали других людей с оформленным статусом индивидуальных предпринимателей.

В ходе разбирательства сотрудники полиции выявили около 100 фирм, пользовавшихся услугами теневых банкиров. Также были выявлены более 20 ИП, вовлеченных в их незаконную деятельность. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: ГУВД по Иркутской области