Теневому банкиру из Петербурга не стали назначать уголовное наказание. Он заплатит 90 тыс. рублей

Мужчина признал свою вину и раскаялся. На незаконной деятельности он заработал 4 млн рублей.

Октябрьский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении Алексея Бармина, который обвинялся в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

С декабря 2015 по июля 2016 года мужчина управлял ООО "МПО "Импульс". Он мог осуществлять операции с денежными средствами, которые находились на расчетном счете организации. Бармин помогал организациям незаконно обналичивать деньги. Одним из клиентов стало ОАО "НЦ ПЭ". В указанный период на счет "МПО Импульс" поступило 34,7 млн рублей. Часть он снял, часть перечислил на расчетные счета других подконтрольных юридических и физических лиц для дальнейшего снятия. После чего он вернул их клиенту, но вычел 12% от поступивших средств.

Таким образом, была создана коммерческая организация, фактически функционирующая в качестве банка, но не имеющая как государственной регистрации в качестве кредитной организации, так и лицензии на осуществление банковских операций. От этой деятельности Бармин получил 4 млн рублей.

Следователь указал, что мужчина впервые обвиняется в совершении преступления средней тяжести. Подсудимый признал свою вину и раскаялся, а также перечислил 150 тыс. рублей СПб ГБУ "Центр содействия семейному воспитанию №15". Суд назначил ему штраф в 90 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV