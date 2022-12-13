В Петербурге подключат улицу Седова к ШМСД

Протяженность реконструируемого участка составляет 600 метров.

В Смольном утвердили проект планировки территории для подключения улицы Седова к ШМСД. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе городской администрации.

Протяженность реконструируемого участка составляет 600 метров. С южной стороны улицы Седова предусмотрели организацию двухполосной велосипедной дорожки шириной 3,6 м.

Напомним, что строительство станции метро "Горный институт" стартует в 2023 году. За прошлый год специалистам удалось довести до кона обустройство станционного комплекса и начать платформу центрального зала.В текущем году запланирована установка платформ и окончание архитектурно-отделочных мероприятий. Кроме того, по итогам 2022-ого на участке "Театральная" - "Горный институт" был произведён монтаж 410 колец бетонной обделки. Рабочие также уложили свыше 7800 п. м. кабеля и сетей заземлений.

Ранее в петербургском метро потерялся рыжий пёс. Хозяина собаки ждут на станции "Адмиралтейская".

Фото: Piter.tv