В Петербурге почтят память Министра МЧС Евгения Зиничева

В пятницу, 10 сентября, в 16:00 по всей России пройдет акция памяти Министра МЧС России Евгения Николаевича Зиничева. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу и области.
Во всех федеральных пожарно-спасательных частях выстроится пожарная техника и включат проблесковые маяки и звуковые сигналы.
пресс-служба МЧС
Евгений Николаевич Зиничев погиб в Норильске 8 сентября во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС. Глава МЧС спасал режиссера Александра Мельника, который оступился на обрыве. Евгений Зиничев разбился о камни. Посмертно ему вручена награда Героя России.
Церемония прощания прошла сегодня в Москве. Президент России также присутствовал на прощании.
Ранее мы писали, что в здании МЧС по Петербургу появился стихийный мемориал в память о Евгении Зиничеве.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу
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