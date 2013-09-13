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В Петербурге почтят память Министра МЧС Евгения Зиничева
Сегодня, 12:43
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В Петербурге почтят память Министра МЧС Евгения Зиничева

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Акция памяти пройдет по всей стране.

В пятницу, 10 сентября, в 16:00 по всей России пройдет акция памяти Министра МЧС России Евгения Николаевича Зиничева. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу и области.

Во всех федеральных пожарно-спасательных частях выстроится пожарная техника и включат проблесковые маяки и звуковые сигналы.

пресс-служба МЧС

Евгений Николаевич Зиничев погиб в Норильске 8 сентября во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС. Глава МЧС спасал режиссера Александра Мельника, который оступился на обрыве. Евгений Зиничев разбился о камни. Посмертно ему вручена награда Героя России.

Церемония прощания прошла сегодня в Москве. Президент России также присутствовал на прощании.

Ранее мы писали, что в здании МЧС по Петербургу появился стихийный мемориал в память о Евгении Зиничеве.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Теги: евгений зиничев, министр мчс евгений зиничев, мчс акция памяти
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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