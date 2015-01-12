На церемонии прощания с Зиничевым впервые показали Aurus "Лафет"

Автомобиль стал шестым в линейке российского производителя.

На церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым впервые показали Aurus "Лафет". Журналисты телеканала "360" сняли на видео президентский кортеж, который прибыл в столичный Центр экстренного ведомства, чтобы принять участие в траурных мероприятиях.

Aurus Lafet является шестой моделью отечественных транспортных средств представительского класса. Ранее автопроизводитель выпустил седан, лимузин и кабриолет Senat, минивэн Arsenal и внедорожник Komendant. "Лафет" также был замечен около Красной площади за несколько дней до сегодняшней церемонии. О разработке машины стало известно в мае 2021 года. Основной салона стал седан Senat, но дизайн претерпел значительные изменения.

Напомним, что Евгений Зиничев погиб в среду, 8 сентября в Норильске во время военных учений. Ему было 55 лет. Чиновник попытался спасти жизнь человека, за что был удостоен звания героя России посмертно. В Кремле назвали все альтернативные версии трагического инцидента кощунственными.

В Петербурге почтят память министра МЧС Евгения Зиничева.

Фото и видео: Telegram / LifeShot

