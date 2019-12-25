СМИ: расследование гибели главы МЧС России Евгения Зиничева приостановлено

Установлением возможного виновника занимается центральный аппарат СК.

Расследование гибели глава МЧС России Евгения Зиничева приостановлено через два месяца после его кончины. Об этом пишет информационное интернет-агентство URA.RU, ссылаясь на высокопоставленный источник в силовых структурах.

Отмечается, что выяснением обстоятельств гибели Зиничева и установлением возможного виновника занимается центральный аппарат СК РФ. Собеседник агентства отметил, что приостановка расследования может быть связана с рядом причин.

Если расследование обстоятельств смерти [Евгения] Зиничева приостановлено, то это может значить, что найден виновный, но его не могут привлечь к ответственности, например, он скрылся. Либо его только пытаются установить. из сообщения собеседника агентства

Источник СМИ выразил мнение, что деле о гибели министра нет состава преступления, и "его давно пора закрыть".

Напомним, Евгений Зиничев погиб под Норильском 8 сентября. По информации главного редактора RT Маргариты Симоньян, министр бросился спасать кинооператора Александра Мельника, который упал с края выступа в воду. Оба мужчины не выжили. Президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Прощание с министром состоялось 10 сентября в Москве, после чего погибшего доставили в Санкт-Петербург, где его похоронили на Северном кладбище.

Ранее Верховный суд продлил срок ареста экс-главы Хабаровского края Сергея Фургалу на шесть месяцев.

Фото: МЧС России