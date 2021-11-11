В сквере имени Героя России Евгения Зиничева открыли памятную стелу

Торжественное открытие стелы состоялось 8 сентября. Ее посвятили бывшему Министру МЧС Евгению Зиничеву.

Самому скверу присвоили наименование в августе 2022 года. Он находится на улице Гастелло, 7.

Евгения Николаевича нет уже год. Но город помнит своих героев. Всю свою жизнь Евгений Николаевич посвятил служению Отечеству. Он — человек с настоящим ленинградским-петербургским характером. Защищал безопасность государства и наших сограждан. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Напомним, Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года, во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС, спасая человека. Оба не выжили.

Зиничев был уроженцем Ленинграда и когда-то жил в Московском районе. Его похоронили на Северном кладбище.

Фото: ГУ МЧС по Петербургу