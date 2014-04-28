Город Стрый начинает ликвидацию оставшихся памятников "тоталитарному режиму".

Во Львовской области демонтировали стелу советскому воину. Инцидент зафиксирован на территории местного украинского города Стрый. Информацией об успешном демонтаже объекта поделились представители администрации населенного пункта. Эксперт заметили, что в городе проводится ликвидация остатков памяти о тоталитарном режиме, которые остались на территории общины.

Стрый начинает ликвидацию остатков памятников…Первой упала стела на площади Рынок. Дальше будет. Не оставим и следа от коммунистического режима. пост властей города в соцсетях

Напомним, что еще в 2015 году на Украине в рамках декоммунизации на законодательном уровне парламентарии и чиновники полностью запретили использование советской символики. Ветераны и граждане, приходившие на памятные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, подвергались также физическому насилию со стороны местных националистов. На них устраивались гонения от государственных органов страны.

Памятники Сергею Королеву и Сергею Крикалеву получили подсветку.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости