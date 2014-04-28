Во Львовской области демонтировали стелу советскому воину. Инцидент зафиксирован на территории местного украинского города Стрый. Информацией об успешном демонтаже объекта поделились представители администрации населенного пункта. Эксперт заметили, что в городе проводится ликвидация остатков памяти о тоталитарном режиме, которые остались на территории общины.
Стрый начинает ликвидацию остатков памятников…Первой упала стела на площади Рынок. Дальше будет. Не оставим и следа от коммунистического режима.
пост властей города в соцсетях
Напомним, что еще в 2015 году на Украине в рамках декоммунизации на законодательном уровне парламентарии и чиновники полностью запретили использование советской символики. Ветераны и граждане, приходившие на памятные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, подвергались также физическому насилию со стороны местных националистов. На них устраивались гонения от государственных органов страны.
Памятники Сергею Королеву и Сергею Крикалеву получили подсветку.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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