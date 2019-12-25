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Памятники Сергею Королеву и Сергею Крикалеву получили подсветку
Сегодня, 10:31
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Памятники Сергею Королеву и Сергею Крикалеву получили подсветку

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Памятники конструктору Сергею Королеву и космонавту Сергею Крикалеву в Петербурге подсветили ко Дню космонавтики. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Бюст Сергея Королева располагается на проспекте Королева у дома №23. Он был открыт в 2017 году. Рядом располагался  Комендантский аэродром, на котором свои первые полеты совершали первые российские авиаторы. Крикалев был в космосе шесть раз: в 1988, 1991, 1994, 1998, 2000 и 2005 годах. 

Кроме того, подсветку получил памятник Крикалеву на Аллее Героев в Московском парке Победы. Для создания светового оформления памятников специалисты "Ленсвета" установили прожекторы на существующие опоры освещения.

Напомним, 61 год назад Юрий Гагарин отправился в космос на корабле "Восток-1". 

Piter.tv рассказывал, какие праздничные мероприятия пройдут в этом году на территории Петропавловской крепости. 

Фото: администрация Петербурга

Теги: день космонавтики, подсветка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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