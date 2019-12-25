Памятники Сергею Королеву и Сергею Крикалеву получили подсветку

Памятники конструктору Сергею Королеву и космонавту Сергею Крикалеву в Петербурге подсветили ко Дню космонавтики. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Бюст Сергея Королева располагается на проспекте Королева у дома №23. Он был открыт в 2017 году. Рядом располагался Комендантский аэродром, на котором свои первые полеты совершали первые российские авиаторы. Крикалев был в космосе шесть раз: в 1988, 1991, 1994, 1998, 2000 и 2005 годах.

Кроме того, подсветку получил памятник Крикалеву на Аллее Героев в Московском парке Победы. Для создания светового оформления памятников специалисты "Ленсвета" установили прожекторы на существующие опоры освещения.

Напомним, 61 год назад Юрий Гагарин отправился в космос на корабле "Восток-1".

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Фото: администрация Петербурга