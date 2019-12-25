Вход в Музей космонавтики в Петербурге 2 дня будет бесплатным на этой неделе

На территории Петропавловской крепости пройдут праздничные мероприятия, вход свободный.

Вход в Музей космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко на территории Петропавловской крепости 12 и 17 апреля будет бесплатным. Он находится в Иоанновском равелине.

Музей будет открыт с 11:00 до 18:00.

В честь Дня космонавтики в Петропавловской крепости запланирован ряд праздничных мероприятий. В 12:00 из сигнального орудия Нарышкина бастиона прозвучит полуденный выстрел. Его произведут представители Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского.

Масштабный праздник пройдет 17 апреля. В этом году он получил название "Космос и кино".

С 12:00 до 14:00 на вертолетной площадке пройдут XXХIV Показательные старты моделей ракет. Они были изготовлены школьниками, студентами и всеми увлекающимися ракетно-космическим моделированием. В атриуме Комендантского дома тем временем будут работать интерактивные площадки: "Увидеть космос своими глазами", "Космос во сне и наяву", "Как стать космонавтом". Их можно будет посетить с 12:15 до 16:00. Уличный театр выступит с программой "Cosmo" на центральной аллее Петропавловской крепости.

Фото: Piter.tv