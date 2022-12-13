В Оредеже открыли стелу "Населенный пункт воинской доблести"

В годы Великой Отечественной войны жители Оредежа вели активную партизанскую и подпольную борьбу в тылу немецко-фашистских захватчиков.

Стела "Населенный пункт воинской доблести" открыта 5 мая в поселке Оредеж Лужского района. Об этом сообщила пресс-служба администрацим Ленобласти.

В митинге и открытии стелы участвовали председатель совета ветеранов Оредежского сельского поселения Нина Головешкина, председатель ЗакСа Ленинградской области Сергей Бебенин, заместитель председателя правительства Ленобласти Олег Малащенко.

Поселку Оредеж по праву присвоено почетное звание "Населенный пункт воинской доблести". Здесь был один из центров подпольной партизанской работы в районе. Олег Малащенко, заместитель председателя правительства Ленобласти

В годы Великой Отечественной войны жители Оредежа вели активную партизанскую и подпольную борьбу в тылу немецко-фашистских захватчиков. Партизаны поселка и района выполняли задания командования Ленинградского и Волховского фронтов по разрушению железнодорожных, автомобильных коммуникаций и линий связи врага. Отдельный вклад был внесен местными партизанами в спасение мирного населения от вывоза в Германию.

Также 5 мая на Синявинских высотах высадили геоглиф в виде слова "ИСКРА" из 400 сосен.

Фото: администрация Ленобласти