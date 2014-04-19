Стелу на въезде в Северодонецк перекрасили в цвета российского флага. Об этом сообщает "РИА Новости".
В конце июня Северодонецк освободили от украинских войск подразделения Вооруженных сил РФ и Народной милиции ЛНР. Стела с названием города была перекрашена. Раньше на ней были цвета флага Украины.
По словам местных жителей, в скором времени город будет восстановлен и вернет красивый облик.
Ранее Володин заявил, что США невыгодно мирное разрешение ситуации на Украине.
Видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все