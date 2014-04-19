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Стелу на въезде в Северодонецк перекрасили в цвета российского флага

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По словам местных жителей, в скором времени город будет восстановлен и вернет красивый облик.

Стелу на въезде в Северодонецк перекрасили в цвета российского флага. Об этом сообщает "РИА Новости".

В конце июня Северодонецк освободили от украинских войск подразделения Вооруженных сил РФ и Народной милиции ЛНР. Стела с названием города была перекрашена. Раньше на ней были цвета флага Украины.

По словам местных жителей, в скором времени город будет восстановлен и вернет красивый облик.

Ранее Володин заявил, что США невыгодно мирное разрешение ситуации на Украине.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: северодонецк, стела, флаг россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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