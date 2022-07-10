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Володин заявил, что США невыгодно мирное разрешение ситуации на Украине

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По его словам, это не выгодно для США и тех, кто им "подпевает".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США невыгодно мирное разрешение ситуации на Украине. Об этом он рассказал в интервью передачей "Москва. Кремль. Путин", выходящей на телеканале "Россия 1".

По его словам, нынешнюю ситуацию на Украине можно было решить мирными средствами, однако США и тем, кто им "подпевает", это не выгодно. Он также заявил, что такие политики, как Борис Джонсон, не являются сторонниками мира.

Вот эти политики, они, конечно, не думают о будущем, и при этом им безразлична судьба украинцев, для них это расходный материал.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Зеленский заявил, что Украина не готова отдать свои территории.

Видео: Rutube / Дума ТВ

Теги: вячеслав володин, госдума, конфликт, сша, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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