По его словам, это не выгодно для США и тех, кто им "подпевает".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США невыгодно мирное разрешение ситуации на Украине. Об этом он рассказал в интервью передачей "Москва. Кремль. Путин", выходящей на телеканале "Россия 1".

По его словам, нынешнюю ситуацию на Украине можно было решить мирными средствами, однако США и тем, кто им "подпевает", это не выгодно. Он также заявил, что такие политики, как Борис Джонсон, не являются сторонниками мира.

Вот эти политики, они, конечно, не думают о будущем, и при этом им безразлична судьба украинцев, для них это расходный материал. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Зеленский заявил, что Украина не готова отдать свои территории.

Видео: Rutube / Дума ТВ