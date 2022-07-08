Зеленский заявил, что Украина не готова отдать свои территории

Также он полностью отверг возможность разрешить вопрос дипломатическим путем.

Киев не пойдет на уступки РФ в вопросе передачи территорий. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, в эфире телеканала CNN.

По его словам, вопрос будет невозможно разрешить дипломатическим путем и тем более - отказом Украины от части регионов.

Украинцы не готовы отдать свою землю, согласиться, что эти территории принадлежат России". Владимир Зеленский, президент Украины

Также Зеленский добавил, что Киев повторяет подобные заявления регулярно и подчеркнул, что лично готов демонстрировать свою приверженность этой позиции.

Ранее мы сообщили о том, что российский истребитель сбил украинский Су-25 под Херсоном.

Видео: CNN