Зеленский заявил, что Украина не готова отдать свои территории

Киев не пойдет на уступки РФ в вопросе передачи территорий. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, в эфире телеканала CNN.
По его словам, вопрос будет невозможно разрешить дипломатическим путем и тем более - отказом Украины от части регионов.
Украинцы не готовы отдать свою землю, согласиться, что эти территории принадлежат России".
Владимир Зеленский, президент Украины
Также Зеленский добавил, что Киев повторяет подобные заявления регулярно и подчеркнул, что лично готов демонстрировать свою приверженность этой позиции.
Ранее мы сообщили о том, что российский истребитель сбил украинский Су-25 под Херсоном.
Видео: CNN
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