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Зеленский заявил, что Украина не готова отдать свои территории

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Также он полностью отверг возможность разрешить вопрос дипломатическим путем.

Киев не пойдет на уступки РФ в вопросе передачи территорий. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, в эфире телеканала CNN.

По его словам, вопрос будет невозможно разрешить дипломатическим путем и тем более - отказом Украины от части регионов.

Украинцы не готовы отдать свою землю, согласиться, что эти территории принадлежат России".

Владимир Зеленский, президент Украины

Также Зеленский добавил, что Киев повторяет подобные заявления регулярно и подчеркнул, что лично готов демонстрировать свою  приверженность этой позиции. 

Ранее мы сообщили о том, что российский истребитель сбил украинский Су-25 под Херсоном.

Видео: CNN

Теги: владимир зеленский, мировые новости, политика, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Видео, События на Украине,

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