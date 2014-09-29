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Минобороны РФ: российский истребитель сбил украинский Су-25 под Херсоном

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Он был сбит в результате воздушного боя.

Российский истребитель сбил украинский самолет Су-25 под Херсоном. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолет был обнаружен в районе населенного пункта Новобратское. Он был сбит в результате воздушного боя. Также российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника, три тактические ракеты "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС поразили пункт дислокации наемников в Николаевской области.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, истребитель, минобороны россии, самолет, су-25, херсон
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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