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Минобороны РФ: ВКС поразили пункт дислокации наемников в Николаевской области

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Пункт был уничтожен высокоточным оружием.

ВКС России поразили пункт временно дислокации наемников в Николаевской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пункт был обнаружен в районе населенного пункта Лиманы. Он был поражен высокоточным оружием. Также российские ВКС уничтожили в Харькове до 150 военнослужащих и 12 единиц военной техники противника.

Конашенков добавил, что за сутки высокоточным оружием поразили два пункта управления, четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением.

Ранее Шойгу заявил, что потери ВСУ за две недели составили 5469 человек

Видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, игорь конашенков, минобороны россии, наемники, николаевская область
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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