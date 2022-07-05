Минобороны РФ: ВКС поразили пункт дислокации наемников в Николаевской области

Пункт был уничтожен высокоточным оружием.

ВКС России поразили пункт временно дислокации наемников в Николаевской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пункт был обнаружен в районе населенного пункта Лиманы. Он был поражен высокоточным оружием. Также российские ВКС уничтожили в Харькове до 150 военнослужащих и 12 единиц военной техники противника.

Конашенков добавил, что за сутки высокоточным оружием поразили два пункта управления, четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением.

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Видео: Минобороны России