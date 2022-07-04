Шойгу: потери ВСУ за две недели составили 5469 человек

Также войска РФ и ЛНР уничтожили 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и один вертолет.

Потери украинской армии за две недели составили 5469 человек. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, безвозвратные потери составили 2218 человек. Еще 3251 человек относятся к санитарным потерям. Также российские военные совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР уничтожили 196 украинских танков и бронемашин, а также 12 самолетов и один вертолет.

Ранее в Минобороны сообщили, что российский истребитель сбил украинский Су-25 в небе над ДНР.

Видео: kremlin.ru