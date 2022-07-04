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Минобороны РФ: российский истребитель сбил украинский Су-25 в небе над ДНР

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Самолет был сбит в ходе воздушного боя в районе населенного пункта Ясная Поляна.

Российский истребитель сбил украинский самолет Су-25 в небе над ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолет был сбит в ходе воздушного боя в районе населенного пункта Ясная Поляна. Также российские средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников.

Конашенков добавил, что российские военные перехватили 11 снарядов РСЗО "Ураган" в районах пяти населенных пунктов.

Ранее в Минобороны сообщили, что Украина утратила управление войсками, отступающими из ЛНР.

Видео: Минобороны России

Теги: днр, игорь конашенков, истребитель, минобороны россии, су-25
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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