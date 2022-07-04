Минобороны РФ: Украина утратила управление войсками, отступающими из ЛНР

Также российские ВКС поразили пункты временной дислокации двух бригад ВСУ в Харькове.

Украина утратила управление войсками, отступающими из ЛНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В результате успешных наступательных действий подразделений ВС РФ и ЛНР украинские войска отступили и ушли из-под управления своего командования. Речь идет о 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригадах, а также о 118-й бригаде территориальной обороны.

Конашенков добавил, что российские ВКС поразили пункты временной дислокации двух бригад ВСУ в Харькове, где находилось около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили три артиллерийских взвода ВСУ.

Видео: Минобороны России