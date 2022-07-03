Минобороны РФ: российские военные уничтожили три артиллерийских взвода ВСУ

Также российские военные поразили пять минометных взводов.

Вооруженные силы России уничтожили три артиллерийских взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также российские военные поразили пять минометных взводов. Восемь группировок были обнаружены в районах населенных пунуктов Верхнекаменское (ДНР), Белогоровка, Малорязанцево и Золотаревка (ЛНР).

Конашенков добавил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 32 пункта управления украинских войск, склад боеприпасов, живую силу и военную технику противника в 287 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ нанесли преднамеренный удар по жилым кварталам Белгорода и Курска.

Видео: Минобороны России