Минобороны РФ: ВСУ нанесли преднамеренный удар по жилым кварталам Белгорода и Курска

В результате действий российских средств ПВО были уничтожены ракеты и беспилотники.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли преднамеренный удар по жилым кварталам Белгорода и Курска. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар был нанесен в ночь на 3 июля баллистическими ракетами "Точка-У" и беспилотниками Ту-134 "Рейс", начиненные взрывчаткой.. Конашенков отметил, что данный ракетный удар целенаправленно планировался против мирного гражданского населения России.

В результате действий российских средств ПВО ракеты в сторону Белгорода были уничтожены в воздухе. Обломки одной из них упали на жилой дом в городе. На подлете к Курску были уничтожены два беспилотника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска замкнули кольцо вокруг Лисичанска.

Видео: Минобороны России