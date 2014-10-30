Минобороны РФ: российские войска замкнули кольцо вокруг Лисичанска

Это позволило заблокировать украинскую группировку войск.

Российские войска замкнули кольцо вокруг Лисичанска. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Войска группировки "Центр" в результате успешных наступательных действий овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка и Белогоровка, вышли к реке Северный Донец и совместно с Южной группировкой войск замкнули кольцо окружения вокруг города.

Это позволило заблокировать украинскую группировку войск. 38 военнослужащих противника за последние двое суток сдались в плен. Российские войска совместно с подразделениями ЛНР продолжают вести бои внутри Лисичанска.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор-М1".

Видео: Минобороны России