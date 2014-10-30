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Минобороны РФ: российские войска замкнули кольцо вокруг Лисичанска

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Это позволило заблокировать украинскую группировку войск.

Российские войска замкнули кольцо вокруг Лисичанска. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Войска группировки "Центр" в результате успешных наступательных действий овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка и Белогоровка, вышли к реке Северный Донец и совместно с Южной группировкой войск замкнули кольцо окружения вокруг города.

Это позволило заблокировать украинскую группировку войск. 38 военнослужащих противника за последние двое суток сдались в плен. Российские войска совместно с подразделениями ЛНР продолжают вести бои внутри Лисичанска.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор-М1".

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, кольцо, лисичанск, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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