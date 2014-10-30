Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор-М1"

Минобороны показало видео боевой работы расчетов зенитных-ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М1" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах показаны передвижение "Тор-М1" по местности и подготовка к нанесению удара по воздушным объектам противника.
В пресс-службе Минобороны отметили, что ЗРК способны поражать практически все виды летательных аппаратов в своем диапазоне высот и дальности.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили украинский МиГ-29.
Видео: Минобороны России
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