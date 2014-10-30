  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:40
891
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор-М1"

0 0

Они способны поражать практически все виды летательных аппаратов в своем диапазоне высот и дальности.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов зенитных-ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М1" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны передвижение "Тор-М1" по местности и подготовка к нанесению удара по воздушным объектам противника.

В пресс-службе Минобороны отметили, что ЗРК способны поражать практически все виды летательных аппаратов в своем диапазоне высот и дальности.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили украинский МиГ-29.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, зрк тор-м1, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии