Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор-М1"

Они способны поражать практически все виды летательных аппаратов в своем диапазоне высот и дальности.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов зенитных-ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М1" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны передвижение "Тор-М1" по местности и подготовка к нанесению удара по воздушным объектам противника.

В пресс-службе Минобороны отметили, что ЗРК способны поражать практически все виды летательных аппаратов в своем диапазоне высот и дальности.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили украинский МиГ-29.

Видео: Минобороны России