Минобороны РФ: российские ПВО сбили украинский МиГ-29

Самолет воздушных сил Украины был обнаружен в районе населенного пункта Явкино.

Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолет воздушных сил Украины был обнаружен в районе населенного пункта Явкино. Также российские ПВО обнаружили и поразили 19 украинских беспилотников.

Конашенков добавил, что российские военные перехватили четыре реактивных снаряда залпового огня в районах Ясиноватая, Минеральное (ДНР) и Чернобаевка.

Ранее Кадыров заявил о полном окружении Лисичанска союзными войсками.

Видео: Минобороны России