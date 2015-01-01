Минобороны РФ: российские ПВО сбили украинский МиГ-29

Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Самолет воздушных сил Украины был обнаружен в районе населенного пункта Явкино. Также российские ПВО обнаружили и поразили 19 украинских беспилотников.
Конашенков добавил, что российские военные перехватили четыре реактивных снаряда залпового огня в районах Ясиноватая, Минеральное (ДНР) и Чернобаевка.
Ранее Кадыров заявил о полном окружении Лисичанска союзными войсками.
Видео: Минобороны России
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