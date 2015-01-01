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Минобороны РФ: российские ПВО сбили украинский МиГ-29

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Самолет воздушных сил Украины был обнаружен в районе населенного пункта Явкино.

Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолет воздушных сил Украины был обнаружен в районе населенного пункта Явкино. Также российские ПВО обнаружили и поразили 19 украинских беспилотников.

Конашенков добавил, что российские военные перехватили четыре реактивных снаряда залпового огня в районах Ясиноватая, Минеральное (ДНР) и Чернобаевка.

Ранее Кадыров заявил о полном окружении Лисичанска союзными войсками.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, миг-29, минобороны россии, пво, самолет
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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