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Кадыров заявил о полном окружении Лисичанска союзными войсками

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По словам главы Чечни, все въезды и выезды из города перекрыты войсками России и ЛНР.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном окружении Лисичанска союзными войсками. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, все въезды и выезды из города перекрыты войсками России и ЛНР. Он добавил, что в скором времени начнется полномасштабное наступление на Лисичанск, а украинские националисты будут "загнаны" в угол.

Есть задача - последует ее молниеносное выполнение. Так уж устроен порядок в рядах наших бойцов.

Рамзан Кадыров, глава Чечни

Позже Кадров сообщил, что союзные подразделения вошли в центр города.

Ранее Кадыров назвал сроки освобождения Лисичанска.

Видео: Telegram / Kadyrov_95

Теги: войска, глава чечни, лисичанск, лнр, рамзан кадыров, россия
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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