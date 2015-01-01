Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном окружении Лисичанска союзными войсками. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, все въезды и выезды из города перекрыты войсками России и ЛНР. Он добавил, что в скором времени начнется полномасштабное наступление на Лисичанск, а украинские националисты будут "загнаны" в угол.
Есть задача - последует ее молниеносное выполнение. Так уж устроен порядок в рядах наших бойцов.
Рамзан Кадыров, глава Чечни
Позже Кадров сообщил, что союзные подразделения вошли в центр города.
Ранее Кадыров назвал сроки освобождения Лисичанска.
Видео: Telegram / Kadyrov_95
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